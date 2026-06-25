Volkswagen начала распродавать дочерние компании

Немецкий автоконцерн Volkswagen продает дочернее предприятие по производству двигателей американской компании, сообщает Der Spiegel. Сумма сделки составит €7,4 млрд.

По данным издания, речь идет о фирме Everllence, 51% акций которой планируется продать инвестиционной компании Bain Capital из США. Предприятие было выставлено на аукцион, и победа Bain Capital стала для многих неожиданностью. Первоначальная цена не раскрывается.

Ранее глава Volkswagen Оливер Блюме подтвердил курс на жесткую экономию и планы по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году. До 2030 года концерн также намерен сократить производство на европейских заводах еще на 500 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализуемому сокращению на 1 млн машин к 2028 году. Таким образом, общее снижение объемов производства по всему миру составит 1 млн автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.