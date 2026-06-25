Российский автодилер хочет взыскать с концерна BMW 25 млрд рублей

«Интерфакс»: «Автодом» подал иск к BMW на сумму в 25 млрд рублей

Российская дилерская группа «Автодом» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к структурам немецкого автоконцерна BMW с суммой требований в 25 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы из картотеки арбитражных дел.

Ответчиками значатся BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH и BMW Fahrzeugtechnik GMBH, а также российское подразделение немецкого концерна ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и кэптивный банк ООО «БМВ Банк». В пресс-службе «Автодома» судебный процесс не комментируют.

До этого стало известно, что империя BMW может обрушиться раньше, чем Volkswagen.

BMW снизила прогноз доходности своего автомобильного бизнеса по итогам 2026 года до 1%. Ранее компания ожидала получить результат на уровне 6%.

Наибольшую обеспокоенность вызывает Китай. В мае продажи автомобилей на рынке КНР ократились более чем на пятую часть, а спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые по-прежнему являются основой продаж BMW, упал почти на 40%.

Другой немецкий автогигант, Volkswagen, в настоящее время ожидает операционную маржу не менее 4%. То есть прогнозы этой компании более оптимистичны.

Ранее автоэксперт ответил, что поможет сократить расход бензина.