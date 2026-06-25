Водителям объяснили, стоит ли ездить на АИ-100, если автомобиль рассичитан на АИ-95

Автоэксперт Пахомов: переход с бензина АИ-95 на АИ-100 подойдет не всем авто

Двигатель каждой марки авто проектируется под определенное октановое число топлива. Переход на повышение, например с АИ-95 на АИ-100, возможен, но без необходимости это делать нежелательно. Об этом в интервью Ura.ru сообщил вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.

«Высокое октановое число означает, что в топливо добавлены компоненты, которые снижают скорость распространения пламени в камере сгорания. В некоторых двигателях это может привести к тому, что часть топлива будет догорать уже в выхлопной системе», — объяснил эксперт.

При этом понижать октановое число нельзя. Исключение составляют лишь двигатели, которые специально рассчитаны на работу с разными видами топлива, добавил Пахомов.

Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин до этого рассказал, что поможет сократить расход бензина. По его словам, ехать стоит с невысокой скоростью и не стартовать резко. Можно чуть поднять давление в шинах, однако это имеет минимальное значение.

Он также предупредил, что добавление популярных средств в бак якобы в целях экономии может оказаться бесполезным и вывести из строя топливную систему.

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