Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Водителям объяснили, стоит ли ездить на АИ-100, если автомобиль рассичитан на АИ-95

Автоэксперт Пахомов: переход с бензина АИ-95 на АИ-100 подойдет не всем авто
Unal Cam/Global Look Press

Двигатель каждой марки авто проектируется под определенное октановое число топлива. Переход на повышение, например с АИ-95 на АИ-100, возможен, но без необходимости это делать нежелательно. Об этом в интервью Ura.ru сообщил вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.

«Высокое октановое число означает, что в топливо добавлены компоненты, которые снижают скорость распространения пламени в камере сгорания. В некоторых двигателях это может привести к тому, что часть топлива будет догорать уже в выхлопной системе», — объяснил эксперт.

При этом понижать октановое число нельзя. Исключение составляют лишь двигатели, которые специально рассчитаны на работу с разными видами топлива, добавил Пахомов.

Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин до этого рассказал, что поможет сократить расход бензина. По его словам, ехать стоит с невысокой скоростью и не стартовать резко. Можно чуть поднять давление в шинах, однако это имеет минимальное значение.

Он также предупредил, что добавление популярных средств в бак якобы в целях экономии может оказаться бесполезным и вывести из строя топливную систему.

Ранее россиянам назвали главные ошибки водителей в жару.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!