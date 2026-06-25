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Автомобили

Автоэксперт ответил, что поможет сократить расход бензина

Автоэксперт Субботин: снижение скорости поможет сократить расход бензина
Константин Михальчевский/РИА Новости

Водители смогут сократить расход топлива, если снизят скорость движения и откажутся от резких маневров. Об этом Pravda.Ru рассказал автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

«Способов экономить бензин крайне мало. Что нужно делать — это ехать с невысокой скоростью и не стартовать резко. Можно чуть-чуть поднять давление в шинах, хотя это имеет минимальное значение. В целом все сводится к тому, чтобы ездить медленнее и плавнее. Других действенных способов экономии просто не существует», — пояснил он.

По его словам, сторонние добавки не помогут достичь этого эффекта, поскольку экономия энергии связана с объемом выполненной механической работы. Субботин предупредил, что добавление популярных средств в бак якобы в целях экономии может оказаться бесполезным и вывести из строя топливную систему.

На фоне перебоев с поставками топлива на АЗС россияне столкнулись с необходимостью перелива топлива из автомобильного бензобака в канистры — например, для заправки садовой техники. Появилась и опасность слива бензина из бака злоумышленниками. О том, как безопасно слить бензин, а также о способах защиты от несанкционированного доступа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Силуанов оценил ситуацию с ценами на топливо в России.

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