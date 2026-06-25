Крупного хищника сняли на видео в российском регионе

В Забайкалье медведица с детенышем вышли на дорогу и попали на видео

В Забайкалье медведица с медвежонком вышли на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Косолапую маму с детенышем засняли возле села Бада. Семейство неспешно прогуливалось вдоль обочины — заметив машину, скрылось в кустах», – говорится в публикации.

Очевидцы сняли происходящее на видео.На кадрах видно, как животные бегут по проезжей части, при этом когда приближается машина, медведи скрываются в лесу.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Кадры появились в сети.

Ранее водитель пытался спасти хищника на обочине дороги.