Водителям объяснили, как действовать при ДТП с дикими животными на трассе

Даже если столкновение с животным на трассе было легким, и оно убежало в лес, крайне важно остановиться и вызвать ГИБДД для фиксации дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом в интервью «Радио 1» предупредил автоэксперт, инструктор по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко.

Он отметил, что за каждым животным закреплено лесничество. Если повреждения найдут, а о происшествии не сообщалось, последствия могут быть серьезными.

«Многие водители боятся «штрафа за лося». Это не штраф, это компенсация ущерба. За лося — 80 000 рублей, за кабана — 30 000. Если скрыться с места ДТП, можно лишиться прав на срок до полутора лет. Лучше зафиксировать все и спокойно решать вопрос через страховую, если у вас есть КАСКО», — сказал Мартыненко.

Адвокат, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко до этого говорил, что если на участке трассы не установлен знак «Дикие животные», это можно использовать в свою защиту при ДТП. Также, по его словам, важно, была ли техническая возможность избежать наезда. Такие моменты обычно подтверждают экспертизой.

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