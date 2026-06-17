Автомобилистам объяснили, что делать, если в машину въехал велосипедист

С началом велосипедного сезона у автовладельцев появляется дополнительный риск — столкновение с участником движения, у которого нет ОСАГО. Как действовать в такой ситуации и кто несет ответственность, «Газете.Ru» рассказал Егор Лысой, руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования.

Велосипедисты могут двигаться по велодорожкам, тротуарам и по правому краю проезжей части.

«Инциденты чаще всего происходят там, где траектории пересекаются неожиданно. На проезжей части — когда кто-то выезжает из двора или со второстепенной дороги, не убедившись, что путь свободен. Другая типичная ситуация — велосипедист пересекает дорогу на пешеходном переходе, не спешившись (хотя по правилам должен вести транспорт рядом)», — объяснил он.

Во дворах, на тротуарах и парковках велосипедист может не вписаться в поворот, не успеть затормозить или потерять управление и столкнуться с движущейся или припаркованной машиной.

При столкновении сначала нужно убедиться, что велосипедист не пострадал. Если нужна помощь — вызвать скорую. Разбираться с обстоятельствами и ответственностью можно после этого.

«Следующий шаг — вызвать ГИБДД и задокументировать все произошедшее. Велосипед считается транспортным средством, но ОСАГО для него не предусмотрено. Договариваться о компенсации придется напрямую с виновником. Если мирно урегулировать ситуацию не удается, можно направить досудебную претензию, а затем обратиться в суд», — отметил эксперт.

Если велосипедист задел припаркованный автомобиль и скрылся, алгоритм тот же, что при повреждении машины другим автомобилем: вызвать полицию, сфотографировать повреждения, проверить наличие камер видеонаблюдения, опросить очевидцев и записать их контакты.

Даже если суд встанет на вашу сторону, процесс получения денег от виновника может быть долгим. Быстро восстановить машину без лишних расходов поможет полис каско или мини-каско.

«Каско обеспечит поддержку в различных ситуациях — от ДТП до повреждения на парковке, даже если виновник скрылся. Мини-каско покрывает меньше рисков, но стоит дешевле. При этом он работает и в случаях ДТП с установленным виновником, у которого нет ОСАГО (велосипедисты, самокатчики и другие). Это позволяет переложить вопрос ремонта на страховую компанию», — резюмировал эксперт.

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