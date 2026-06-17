Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Автомобилистам объяснили, что делать, если в машину въехал велосипедист

Эксперт Лысой: велосипедист сам должен возместить ущерб, если въехал в машину
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

С началом велосипедного сезона у автовладельцев появляется дополнительный риск — столкновение с участником движения, у которого нет ОСАГО. Как действовать в такой ситуации и кто несет ответственность, «Газете.Ru» рассказал Егор Лысой, руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования.

Велосипедисты могут двигаться по велодорожкам, тротуарам и по правому краю проезжей части.

«Инциденты чаще всего происходят там, где траектории пересекаются неожиданно. На проезжей части — когда кто-то выезжает из двора или со второстепенной дороги, не убедившись, что путь свободен. Другая типичная ситуация — велосипедист пересекает дорогу на пешеходном переходе, не спешившись (хотя по правилам должен вести транспорт рядом)», — объяснил он.

Во дворах, на тротуарах и парковках велосипедист может не вписаться в поворот, не успеть затормозить или потерять управление и столкнуться с движущейся или припаркованной машиной.

При столкновении сначала нужно убедиться, что велосипедист не пострадал. Если нужна помощь — вызвать скорую. Разбираться с обстоятельствами и ответственностью можно после этого.

«Следующий шаг — вызвать ГИБДД и задокументировать все произошедшее. Велосипед считается транспортным средством, но ОСАГО для него не предусмотрено. Договариваться о компенсации придется напрямую с виновником. Если мирно урегулировать ситуацию не удается, можно направить досудебную претензию, а затем обратиться в суд», — отметил эксперт.

Если велосипедист задел припаркованный автомобиль и скрылся, алгоритм тот же, что при повреждении машины другим автомобилем: вызвать полицию, сфотографировать повреждения, проверить наличие камер видеонаблюдения, опросить очевидцев и записать их контакты.

Даже если суд встанет на вашу сторону, процесс получения денег от виновника может быть долгим. Быстро восстановить машину без лишних расходов поможет полис каско или мини-каско.

«Каско обеспечит поддержку в различных ситуациях — от ДТП до повреждения на парковке, даже если виновник скрылся. Мини-каско покрывает меньше рисков, но стоит дешевле. При этом он работает и в случаях ДТП с установленным виновником, у которого нет ОСАГО (велосипедисты, самокатчики и другие). Это позволяет переложить вопрос ремонта на страховую компанию», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя уезжать с места ДТП, если сбили животное.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Атака БПЛА на Московский регион, вредоносные письма бухгалтерам и аномальная жара. Что нового к утру 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!