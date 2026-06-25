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Автомобили

Японский автозавод Nissan переоборудуют под производство боевых беспилотников

Reuters: Anduril планирует выпускать боевые беспилотники на заводе Nissan в Японии
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Американская оборонная компания Anduril Industries начала переговоры о приобретении завода японского автопроизводителя Nissan в префектуре Канагава, сообщает Reuters. Предприятие планируется использовать для выпуска боевых беспилотников.

Стоимость потенциальной сделки не раскрывается. Представители Nissan отказались от комментариев, а в Anduril назвали информацию о переговорах «домыслами», при этом подтвердив, что изучают возможности для усиления локального производства в Японии и ведут работу с местными партнерами.

Окончательное решение о покупке пока не принято. Отмечается, что американская компания уже предложила программу переобучения сотрудников завода для работы с военным оборудованием.

Завод в Канагаве, открытый в 1961 году, имеет площадь более 1,7 миллиона квадратных метров. За время работы на нем выпущено около 18 млн автомобилей, включая первый массовый электромобиль Nissan Leaf в 2010 году. В 2025 году Nissan объявил о планах сократить производство на 1 млн машин и закрыть завод в 2028 году.

Reuters отмечает, что возможная сделка может вызвать критику как отход от принципов японского пацифизма. Переговоры проходят на фоне курса японского правительства на расширение военного производства.

До этого генеральный директор Volkswagen (VW) Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах. Его слова приводит ZDF. При этом он подчеркнул, что на данный момент решение по этому вопросу не принято.

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