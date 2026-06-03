Легкий бронированный внедорожник «Комбат Б» впервые показали на форуме в Петербурге

Концерн «Калашников» впервые показал на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года легкий бронированный автомобиль под названием «Комбат Б», сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Этот многоцелевой внедорожник создан для транспортировки людей и различных грузов. Ключевая особенность бронемашины — ее отличная авиатранспортабельность. «Комбат Б» можно перевозить внутри грузовых отсеков или на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-25. Кроме того, бронеавтомобиль помещается в грузовых самолетах Ан-26, Ан-12, Ил-76 и Ан-124. Благодаря этому машина способна быстро доставляться в любую точку вместе с авиационным десантом, что существенно расширяет ее возможности для выполнения специальных задач.

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ПМЭФ-2026 проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.