Volkswagen может начать производить оружие на своих заводах

Генеральный директор Volkswagen (VW) Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах. Его слова приводит ZDF.

«Мы очень внимательно изучаем потребности в военной технике», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что на данный момент решение по этому вопросу не принято.

«Мы принципиально открыты для таких тем», — отметил Блуме.

Отмечается, что крупнейший производитель автомобилей в Европе вступил в период жесткой экономии. VW сокращает десятки тысяч рабочих мест и планирует производить на сотни тысяч автомобилей меньше в год. По итогам 2024 года немецкий автоконцерн Volkswagen зафиксировал снижение прибыли, но выплатит дивиденды своим акционерам.

Во время Второй мировой войны завод Volkswagen в Вольфсбурге занимался производством военной техники для вермахта с привлечением труда узников нацистских концлагерей.

Ранее стало известно, что завод Audi в Брюсселе закрылся навсегда.