В пробках у Крымского моста застряла тысяча автомобилей

Пробки на подходах к Крымскому мосту выросли до 980 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 730 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сообщает канал.

21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 пострадали. Двое раненых детей — в тяжелом состоянии. Крым частично обесточен, перебои с водой, в регионе приостановили продажу топлива. Также под атаки БПЛА попали Керченская паромная переправа, паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.