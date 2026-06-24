Водителей предупредили о влиянии перегруза на движение автомобиля

Чрезмерно большой груз может негативно повлиять на управляемость автомобиля, поскольку вес неравномерно распределяется по осям. Об этом в разговоре с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Большая масса оказывается на задней оси, что существенно ухудшает управляемость автомобиля, вредит подвеске при проезде плохой дороги, так как подвеска часто будет пробиваться и садиться на ограничители», — объяснил специалист.

По его словам, при перегрузе тормозной путь автомобиля увеличивается. При этом, если ненадежно закрепить груз, в процессе езды машина может начать вилять по дороге на поворотах из-за перемещающихся по багажнику вещей.

Водителям, которые планируют максимально загрузить автомобиль, рекомендуется немного увеличить давление в шинах. В таком случае машине будет легче ехать, а износ шин станет меньше. Также во время движения следует держать достаточную дистанцию от транспорта впереди.

Автоэксперт также посоветовал придерживаться плавного и осторожного стиля вождения, чтобы избежать потери сцепления с дорогой. Кроме того, он предупредил, что большой груз может повредить кузов машины. Увеличивается риск появления трещин, которые начнут быстро прогрессировать.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого предупредил в разговоре с «Газетой.Ru», что в летний сезон автомобиль сталкивается с повышенными нагрузками из-за жары, пробок и длительных поездок. Высокая температура воздуха негативно влияет на систему охлаждения, двигатель, аккумулятор и шины. При этом, по словам эксперта, даже исправная машина в таких условиях работает в более напряженном режиме.

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