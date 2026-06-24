Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Водителей предупредили о влиянии перегруза на движение автомобиля

Автоэксперт Ладушкин: перегруз негативно влияет на управляемость машины
Shutterstock

Чрезмерно большой груз может негативно повлиять на управляемость автомобиля, поскольку вес неравномерно распределяется по осям. Об этом в разговоре с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Большая масса оказывается на задней оси, что существенно ухудшает управляемость автомобиля, вредит подвеске при проезде плохой дороги, так как подвеска часто будет пробиваться и садиться на ограничители», — объяснил специалист.

По его словам, при перегрузе тормозной путь автомобиля увеличивается. При этом, если ненадежно закрепить груз, в процессе езды машина может начать вилять по дороге на поворотах из-за перемещающихся по багажнику вещей.

Водителям, которые планируют максимально загрузить автомобиль, рекомендуется немного увеличить давление в шинах. В таком случае машине будет легче ехать, а износ шин станет меньше. Также во время движения следует держать достаточную дистанцию от транспорта впереди.

Автоэксперт также посоветовал придерживаться плавного и осторожного стиля вождения, чтобы избежать потери сцепления с дорогой. Кроме того, он предупредил, что большой груз может повредить кузов машины. Увеличивается риск появления трещин, которые начнут быстро прогрессировать.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого предупредил в разговоре с «Газетой.Ru», что в летний сезон автомобиль сталкивается с повышенными нагрузками из-за жары, пробок и длительных поездок. Высокая температура воздуха негативно влияет на систему охлаждения, двигатель, аккумулятор и шины. При этом, по словам эксперта, даже исправная машина в таких условиях работает в более напряженном режиме.

Ранее россиянам рассказали, почему растет расход бензина летом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!