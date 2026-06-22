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Бизнес

Россиянам объяснили, почему летом машина чаще ломается

Автоэксперт Ерицян: жара негативно влияет на двигатель и аккумулятор машины
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Летом автомобиль сталкивается с повышенными нагрузками из-за жары, пробок и длительных поездок. Высокая температура воздуха влияет на систему охлаждения, двигатель, аккумулятор и шины. Даже исправный автомобиль в таких условиях работает в более напряженном режиме, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Кроме того, летом возрастает интенсивность эксплуатации: поездки на дачу, путешествия, движение в плотном городском трафике. Все это увеличивает вероятность отказа узлов, особенно если автомобиль не был заранее подготовлен к сезону. Наиболее часто летом возникают проблемы с системой охлаждения, перегрев двигателя, износ шин, неисправности аккумулятора и сбои в работе кондиционера. Также в жару увеличивается нагрузка на тормозную систему. Если своевременно не проводить диагностику, даже небольшие неисправности могут привести к серьезным поломкам и незапланированным расходам», — отметил Ерицян.

По его словам, высокая температура быстрее выявляет слабые места автомобиля: изношенные патрубки, загрязненный радиатор или старая охлаждающая жидкость летом могут привести к перегреву. Профилактическое обслуживание перед сезоном помогает заранее обнаружить потенциальные неисправности и избежать дорогостоящего ремонта, сказал эксперт.

Он добавил, что необходимо проверить систему охлаждения, состояние шин, тормозов и аккумулятора перед поездками летом. Особое внимание стоит уделить радиатору и уровню технических жидкостей — такая подготовка позволяет снизить нагрузку на автомобиль и сделать эксплуатацию более надежной даже в жаркую погоду, заключил Ерицян.

Ранее россиянам рассказали, чем жара опасна для двигателя автомобиля.

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