В Москве водитель насмерть сбил самокатчика

В Москве самокатчик решил проехать на красный и погиб под колесами авто

На юге Москвы произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

По данным канала, инцидент произошел на дублере Варшавского шоссе в районе дома № 2 на улице Подольских Курсантов. Предварительно, самокатчик попытался пересечь дорогу на красный свет, а ехавший водитель не успел затормозить.

От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался.

Официальной информации пока не поступало. Однако по данным агентства «Москва», на этом адресе иномарка задавила велосипедиста. В момент аварии велосипед отбросило в сторону.

Подобный инцидент случился в столице на проспекте Мира, где автомобиль сбил курьера на электромопеде. От удара доставщика откинуло на несколько метров. По данным СМИ, после ДТП пострадавший находился в сознании.

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