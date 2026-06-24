Hyundai задавил велосипедиста в Москве, появились первые кадры

На юге Москвы иномарка задавила велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель Hyundai задавил мужчину на прокатном велосипеде на дублере Варшавского шоссе в районе улицы Подольских Курсантов. Велосипедист пересекал проезжую часть», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли оперативные службы города. Кроме того, в момент ДТП велосипед отбросило в сторону. По данным канала, в результате произошедшего велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

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