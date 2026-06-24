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Автомобили

Hyundai задавил велосипедиста в Москве, появились первые кадры

В Москве Hyundai задавил велосипедиста в фатальном ДТП
Telegram-канал «Агентство «Москва»»

На юге Москвы иномарка задавила велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель Hyundai задавил мужчину на прокатном велосипеде на дублере Варшавского шоссе в районе улицы Подольских Курсантов. Велосипедист пересекал проезжую часть», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли оперативные службы города. Кроме того, в момент ДТП велосипед отбросило в сторону. По данным канала, в результате произошедшего велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее машина со школьниками вылетела в кювет и попала на камеру.

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