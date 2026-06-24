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«Слезы и крики дочери»: уфимец избил жену на глазах у ребенка и попал на камеру

В Уфе на видео попало, как муж избил жену на парковке на глазах у дочери

В Уфе мужчина избил жену на проезжей части на глазах у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Инцидент произошел на улице Кольцевой. Как нам стало известно, жена забрала карточку у мужа, чтобы тот не покупал алкоголь. Мужчина вначале обругал супругу, а потом начал избивать. Даже слезы и крики дочери не остановили горе-отца», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина избивает жену на проезжей части, в этот момент рядом кричит и плачет девочка. О травмах, которые получила женщина, и в каком состоянии ребенок, не сообщается.

До этого в Приморском крае в районе Кипарисово дорожные торговцы устроили драку на федеральной трассе. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с длинной палкой толкает оппонента на обочину дороги, в этот момент к ним подбегают еще двое приморцев и пытаются остановить драку. По словам местных жителей, торговцы часто устраивают конфликты на обочине дороги.

Ранее полуголый петербуржец разнес машины и пытался вломиться к возлюбленной.

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