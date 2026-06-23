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«Настоящий экшен»: в Приморье торговцы с палками устроили бой на трассе и попали на видео

В Приморье на видео сняли бой дорожных торговцев на федеральной трассе
Telegram-канал Amur Mash

В Приморском крае в районе Кипарисово дорожные торговцы устроили драку на федеральной трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Настоящий экшен развернулся в районе Кипарисово. Из-за чего сцепились мужики, неизвестно, но в ход пошли тонны мата, палка и нож. После действие переместилось уже на дорогу — с выездом на встречку», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с длинной палкой толкает оппонента на обочину дороги, в этот момент к ним подбегают еще двое приморцев и пытаются остановить драку. По словам местных жителей, торговцы часто устраивают конфликты на обочине дороги, при этом работают там давно и нелегально. Серьезных последствий обычно не бывает: нарушителям выписывают штраф и они продолжают свой бизнес.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар.

Ранее пассажир автобуса избил женщину на глазах у ребенка.

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