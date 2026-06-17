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Автомобили

Коза приехала в багажнике на московскую заправку и попала на видео

В Москве на видео сняли козу, которая приехала в багажнике Chery на АЗС

В Москве коза приехала на заправку на иномарке Chery. Об этом сообщает Telegram-канал «ДПТ и ЧП Москва».

«Козу заметили в автомобиле на одной из заправок Москвы. Судя по кадрам, животное спокойно ехало вместе с владельцем и привлекло внимание окружающих», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что коза сидит в багажнике автомобиля Chery и смотрит на сотрудника АЗС.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по дороге, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Ранее в Приморье змея притаилась на двери автомобиля.

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