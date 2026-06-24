На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Автомобильное движение через Крымский мост в данный момент приостановлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, освещающем ситуацию на подъездах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Гражданам, находящимся на мосту или в зоне досмотра, рекомендуется сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям представителей службы транспортной безопасности.

21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, были атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.