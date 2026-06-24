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Автомобили

Пробка перед Крымским мостом за два часа выросла в 1,5 раза

У Крымского моста за два часа очередь из авто выросла в 1,5 раза
Alexey Pavlishak/Reuters

На подъезде к Крымскому мосту в 8 часов утра со стороны Керчи скопилась очередь из 620 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. За 2 часа до этого в пробке стояли 385 машин.

«08:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сообщает канал.

21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, были атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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