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Автомобили

В Подмосковье сгорели три автомобиля

В подмосковных Мытищах сгорели три припаркованных у дома автомобиля
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В микрорайоне Строитель в подмосковных Мытищах произошло возгорание автомобиля, который был припаркован у жилого дома. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидицу.

По словам женщины, она услышала громкие звуки и выглянула в окно. Во дворе она увидела густой дым, исходящий от горящей машины. Спустя некоторое время огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

«Владелец соседнего авто, пытаясь спасти свое имущество, не справился с управлением и въехал прямо в подъезд дома», — сказано в сообщении.

Согласно фотографии, опубликованной РЕН ТВ, в результате пожара сгорели три машины.

До этого сообщалось, что в России из-за летней жары сгорели десятки иномарок. Причина — поддельный хладагент в автокондиционере, который заливают на многих сервисах.

Также стало известно, что два автомобиля сгорели на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Цандера.

Ранее семь автомобилей и два мотоцикла сгорели в результате поджога в Москве.

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