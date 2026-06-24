В Подмосковье сгорели три автомобиля

В подмосковных Мытищах сгорели три припаркованных у дома автомобиля

В микрорайоне Строитель в подмосковных Мытищах произошло возгорание автомобиля, который был припаркован у жилого дома. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидицу.

По словам женщины, она услышала громкие звуки и выглянула в окно. Во дворе она увидела густой дым, исходящий от горящей машины. Спустя некоторое время огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

«Владелец соседнего авто, пытаясь спасти свое имущество, не справился с управлением и въехал прямо в подъезд дома», — сказано в сообщении.

Согласно фотографии, опубликованной РЕН ТВ, в результате пожара сгорели три машины.

До этого сообщалось, что в России из-за летней жары сгорели десятки иномарок. Причина — поддельный хладагент в автокондиционере, который заливают на многих сервисах.

Также стало известно, что два автомобиля сгорели на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Цандера.

Ранее семь автомобилей и два мотоцикла сгорели в результате поджога в Москве.