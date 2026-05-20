Десятки иномарок сгорели из-за летней жары в России

Mash: десятки автомобилей сгорели в России из-за поддельного хладагента
В России из-за летней жары сгорели десятки иномарок. Причина — поддельный хладагент в автокондиционере, который заливают на многих сервисах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Происходит всё одинаково: заправляешь кондиционер, первое время всё работает, дальше — поломка компрессора, неработающее охлаждение, запах гари. Иногда валит дым из-под капота — начинается возгорание», — сообщает канал.

Вместо качественных хладагентов R-134a, R-410A, R-404A, R-227a или R-290 в систему заливают дешевые подделки и смеси. Внутри кондиционера остается осадок и следы химических реакций, которые постепенно разрушают его. Цена нормального вещества начинается от 10 тыс. рублей, поэтому механикам и продавцам проще смешивать разные газы и выдавать их за оригинал в надежде, что клиент не заметит подвоха, отмечает Mash.

Проблема в том, что смесь газов при контакте с алюминиевыми трубками и маслом способна запускать химические реакции с выделением большого количества тепла и образованием агрессивных соединений. Именно они изнутри уничтожают компрессор, конденсор и испаритель, что в итоге приводит к дорогостоящему ремонту и даже пожарам, сообщает канал.

До этого стало известно, что кондиционер после холодов можно проверить несколькими простыми способами.

Так, необходимо проверить радиатор кондиционера на целостность и чистоту, затем – оценить состояние приводного ремня: на нем не должно быть трещин, расслоений и других повреждений.

Далее надо включить кондиционер с открытым капотом — должен быть слышен характерный щелчок муфты компрессора. При этом сам компрессор не должен издавать дополнительные звуки. Из дефлекторов в салоне должен пойти охлажденный воздух.

