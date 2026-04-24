В Москве сгорели два автомобиля

Два автомобиля сгорели на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что машины вспыхнули на улице Цандера. По данным Telegram-канала, внутри авто в момент возгорания никого не было. Пострадавших в результате инцидента нет.

«На месте работают экстренные службы. Что именно послужило причиной возгорания, пока неизвестно», — говорится в публикации.

23 апреля в Таиланде арестовали мужчину, который устраивал лесные пожары из-за скуки.

По данным властей, молодой человек был замечен в лесу с зажигалкой и не смог внятно объяснить причину своего пребывания. Его доставили в полицейский участок.

В ходе допроса подозреваемый признался в поджогах. По его словам, он действовал из скуки и «ради развлечения», рассчитывая наблюдать за работой пожарных и рейнджеров. Мужчине предъявлено обвинение в нанесении ущерба природным ресурсам.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Махачкале.