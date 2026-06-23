Центр и юго-восток Москвы частично перекроют 24 июня

24 июня в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути — увеличиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистам для поездок в центр и на юго-восток города советуют по возможности выбирать метро, заранее продумывать альтернативные пути, выезжать с запасом времени, а в пути проверять маршрут в навигаторе.

До этого Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о временных перекрытиях движения в центре столицы 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

Так, 27 июня с 07:00 до 18:00 проезд будет закрыт по улицам Зубовской и Большой Пироговской, Дашкову и Новоконюшенному переулкам, а также в проезде Девичьего Поля. На внешней стороне Садового кольца движение перекроют с 11:50 до завершения парада электротранспорта.

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