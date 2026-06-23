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Садовое кольцо в Москве перекроют 27 июня из-за электрофестиваля

В Москве 27 июня перекроют Садовое кольцо из-за электрофестиваля
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предупредил автомобилистов о временных перекрытиях движения в центре столицы 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

Так, 27 июня с 07:00 до 18:00 проезд будет закрыт по улицам Зубовской и Большой Пироговской, Дашкову и Новоконюшенному переулкам, а также в проезде Девичьего Поля. На внешней стороне Садового кольца движение перекроют с 11:50 до завершения парада электротранспорта.

Парковка на всех перечисленных участках запрещена с полуночи 27 июня и до окончания мероприятия. Накануне, 26 июня, с 00:01 до 08:00 будет ограничено движение по одной крайней правой полосе в проезде Девичьего Поля при движении в сторону улицы Зубовской — у памятника Льву Толстому.

До этого преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, юрист Владимир Свечников рассказал, что перед выездом на отдых в лесную зону и на водоемы россиянам следует проверить наличие региональных ограничений — за въезд в лес в пожароопасный период полагается штраф, как и за парковку вблизи крупных водоемов.

По ее словам, стоянка прямо у среза воды попадает под экологическую статью и стоит водителю нескольких тысяч рублей, протокол оформляет Росприроднадзор или сотрудник полиции. Газон у опушки тоже под санкцией. Региональные кодексы об административных правонарушениях относят к нему любой участок с травяным покровом независимо от ухоженности, обычная сумма взыскания для гражданина — 3–5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка.

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