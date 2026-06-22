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Бизнес

Россиянам рассказали, когда выгодно досрочно гасить автокредит

Финансист Селезнев: автокредиты со ставкой выше 13% выгодно закрывать досрочно
Нина Зотина/РИА Новости

Досрочное погашение автокредита выгодно, если ставка по нему выше доходности вкладов и превышает 13%. Сейчас это касается большинства рыночных автокредитов, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Ставки по автокредитам на подержанные машины сейчас находятся на уровне 22–26% годовых, а на новые автомобили — в среднем около 15%. В такой ситуации досрочное погашение дает заемщику гарантированную экономию, которую сложно перекрыть другими консервативными инструментами. Гасить досрочно кредит под такую ставку — это гарантированная доходность, которую ни один вклад не перекроет», — отметил Селезнев.

По его словам, иная ситуация складывается с субсидированными автокредитами от дилеров — если ставка по ним составляет 4–9%, а вклад можно открыть под 12–13%, свободные деньги могут работать эффективнее на депозите, чем при досрочном погашении долга.

Одной из частых ошибок заемщиков Селезнев назвал выбор неверного способа частичного досрочного погашения: по умолчанию банк может уменьшать ежемесячный платеж, а не срок кредита, однако для заемщика сокращение срока обычно выгоднее, поскольку сильнее снижает переплату по процентам. По словам финансиста, также многие не учитывают возможность вернуть часть стоимости страховки при досрочном закрытии кредита — для этого нужно подать отдельное заявление.

Перед решением о досрочном погашении эксперт рекомендовал проверить эффективную ставку по кредиту, условия договора, порядок пересчета платежей и возможные дополнительные расходы.

«К концу года ставки по кредитам начнут снижаться вместе с ключевой, но медленно. До 12% по автокредитам рынок дойдет не раньше 2027 года», — заключил эксперт.

Ранее финансист рассказал, как в июле изменятся условия одобрения кредита.

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