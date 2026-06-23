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Автомобили

Ради концерта Надежды Бабкиной во Владимире на семь часов перекроют движение

Мэрия Владимира остановит движение по центру города на время концерта Бабкиной
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

24 июня во Владимире на время проведения общегородского массового мероприятия будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Об этом сообщает Официальный сайт органов местного самоуправления города.

Большая Московская, переходящая в Большую Нижегородскую, является центральной улицей Владимира. В общей сложности движение будет перекрыто на протяжении семи часов.

Как удалось выяснить «Газете.Ru» общегородским массовым мероприятием станет фестиваль-марафон «Песни России», организатором которого является народная артистка Надежда Бабкина.

В «Песнях России» этого года принимают участие ансамбли песни и танца «Донбасс» и «Нохчо», фолк-группы «Мерема» и «После 11», фольклорный ансамбль «Славяне», артистка театра «Русская песня» Анна Кузьмищева, солистка Полина Пивоварова, а также артисты Евгений Гор и Иван Замотаев.

До этого стало известно, какую сумму большинство россиян готовы отдать за машину с пробегом.

Согласно опросу, проведенному автомобильным порталом «Дром» среди почти 13 тыс. жителей разных регионов России с 27 апреля по 6 мая 2026 года, большинство автолюбителей готовы заплатить за подержанный автомобиль не более 2 млн рублей.

Таких оказалось 55% респондентов, причем 27% готовы потратить на «бэушку» до 1 млн рублей, а 28% — в пределах 1,5–2 млн рублей. Еще 31% опрошенных рассматривают покупку за 2,5 млн рублей и выше, из них 17% — до 3 млн и 14% — от 4 до 6 млн рублей.

Ранее россияне стали стали добывать запчасти из «затоталенных» автомобилей-доноров.

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