Ради концерта Надежды Бабкиной во Владимире на семь часов перекроют движение

24 июня во Владимире на время проведения общегородского массового мероприятия будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Об этом сообщает Официальный сайт органов местного самоуправления города.
Большая Московская, переходящая в Большую Нижегородскую, является центральной улицей Владимира. В общей сложности движение будет перекрыто на протяжении семи часов.
Как удалось выяснить «Газете.Ru» общегородским массовым мероприятием станет фестиваль-марафон «Песни России», организатором которого является народная артистка Надежда Бабкина.
В «Песнях России» этого года принимают участие ансамбли песни и танца «Донбасс» и «Нохчо», фолк-группы «Мерема» и «После 11», фольклорный ансамбль «Славяне», артистка театра «Русская песня» Анна Кузьмищева, солистка Полина Пивоварова, а также артисты Евгений Гор и Иван Замотаев.
До этого стало известно, какую сумму большинство россиян готовы отдать за машину с пробегом.
Согласно опросу, проведенному автомобильным порталом «Дром» среди почти 13 тыс. жителей разных регионов России с 27 апреля по 6 мая 2026 года, большинство автолюбителей готовы заплатить за подержанный автомобиль не более 2 млн рублей.
Таких оказалось 55% респондентов, причем 27% готовы потратить на «бэушку» до 1 млн рублей, а 28% — в пределах 1,5–2 млн рублей. Еще 31% опрошенных рассматривают покупку за 2,5 млн рублей и выше, из них 17% — до 3 млн и 14% — от 4 до 6 млн рублей.
Ранее россияне стали стали добывать запчасти из «затоталенных» автомобилей-доноров.