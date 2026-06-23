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Автомобили

Россияне стали стали добывать запчасти из «затоталенных» автомобилей-доноров

Migtorg: россияне стали покупать автомобили-доноры из-за нехватки запчастей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские автомобилисты все чаще рассматривают разбитые в ДТП и не подлежащие восстановлению автомобили как источник апчастей для ремонта другого авто. Покупатель приобретает битую машину на аукционе, разбирает ее и использует нужные детали – двигатель, коробку передач, оптику, электронику, кузовные элементы. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-аукциона Migtorg.

«Зачастую это оказывается выгоднее, чем покупать каждую запчасть по отдельности у дилеров или через параллельный импорт», – уточняет пресс-служба сервиса.

Согласно структуре продаж автомобильных лотов с тотальными повреждениями по первому полугодию 2026 года, лидерами по «донорству» являются китайские автомобили, с наибольшим количеством целых кузовных элементов.

До этого были названы самые популярные подержанные автомобили на российском рынке.

В мае 2026 года самыми популярными автомобилями на вторичном рынке России стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada 2107, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«В топ-5 модельного рейтинга попали Kia Rio (9,94 тыс. проданных единиц), Hyundai Solaris (9,9 тыс.), Lada 2107 (9,6 тыс.), Toyota Corolla (9,3 тыс.), Ford Focus (8,96 тыс.)», — отмечается в публикации.

Среди марок безусловным лидером является отечественная Lada, которой было реализовано 115,9 тыс. автомобилей, за ней следуют японская Toyota с 54,3 тыс. проданных машин, а также Kia (28,7 тыс.), Hyundai (27,9 тыс.) и Volkswagen (23,9 тыс.).

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