Стало известно, какую сумму большинство россиян готовы отдать за машину с пробегом

Большинство россиян не готовы отдать за авто с пробегом больше 2 млн рублей

Согласно опросу, проведенному автомобильным порталом «Дром» среди почти 13 тыс. жителей разных регионов России с 27 апреля по 6 мая 2026 года, большинство автолюбителей готовы заплатить за подержанный автомобиль не более 2 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Таких оказалось 55% респондентов, причем 27% готовы потратить на «бэушку» до 1 млн рублей, а 28% — в пределах 1,5–2 млн рублей. Еще 31% опрошенных рассматривают покупку за 2,5 млн рублей и выше, из них 17% — до 3 млн и 14% — от 4 до 6 млн рублей.

Самые высокие бюджеты (4–6 млн рублей) оказались у жителей Сахалинской и Ленинградской областей, Приморского края, Якутии и Хабаровского края. В комментариях участники отметили, что с бюджетом 1–2 млн рублей новую машину, кроме отечественных моделей, найти в салонах практически невозможно.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

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