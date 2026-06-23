Россиянам рассказали, как продлить срок службы кондиционера в автомобиле

Продлить срок службы кондиционера в автомобили и отдалить проблемы с климатической системой помогут несколько водительских привычек, в числе которых влажная уборка и привычка отключать режим A/C заранее. Об этом газете «Известия» сообщили специалисты LECAR и врач-эксперт, аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

Специалисты объяснили, что за 2-3 минуты до парковки в автомобиле следует отключать режим A/C, оставив работать только вентилятор. Благодаря этому удается подсушить испаритель и уменьшить количество влаги, которая оседает в системе кондиционирования после остановки машины.

Эксперты также порекомендовали не использовать режим рециркуляции на постоянной основе. Он может принести пользу в тех случаях, когда автомобиль едет по пыльной дороге, за дымящим грузовиком или в месте с резким запахом. В сезон высокой концентрации пыльцы рециркуляция позволяет не затягивать в салон внешние аллергены. Однако если на протяжении долгого времени гонять в авто один и тот же воздух, то в нем быстро станет душно, повысится влажность, стекла запотеют, а качество воздуха станет хуже.

Кроме того, пыльца и пыль также оседают на сиденьях, панели и ковриках, после чего могут вновь подняться в воздух. Поэтому особенно важно проводить влажную уборку салона, не забывая обрабатывать труднодоступные места. Для чистки тканевой обивки и ковриков стоит использовать пылесос с HEPA-фильтром, поскольку обычное устройство может частично возвращать мелкую пыль и пыльцу в воздух.

«Салон действительно стоит периодически пылесосить, а в идеале — обрабатывать паром. В сезон высокой концентрации пыльцы или пыли можно включать режим рециркуляции, чтобы не засасывать внешние аллергены, и держать окна закрытыми. Но постоянная рециркуляция повышает влажность, поэтому ее нужно чередовать с забором свежего воздуха. Также застой воды в дренаже кондиционера — одна из главных причин размножения грибов и бактерий», — подчеркнула Москаева.

До этого Москаева говорила, что исправная работа кондиционера в машине еще не говорит об отсутствии загрязнений. По словам врача, холодный воздух может идти даже через те воздуховоды, которым давно требуется обслуживание. На наличие проблем нередко указывают запах сырости, затхлости или уксуса, исходящие из системы.

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