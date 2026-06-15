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Автомобили

Врач предупредила о скрытой опасности кондиционера в автомобиле

Врач Москаева: на загрязнение кондиционера в машине указывает запах сырости
Shutterstock

Исправная работа кондиционера в автомобиле не говорит об отсутствии загрязнений. Холодный воздух способен идти даже через те воздуховоды, которым давно требуется обслуживание. На наличие проблем может указывать запах сырости, затхлости или уксуса, исходящий из системы. Об этом газете «Известия» рассказали специалисты LECAR и эксперт-врач, аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

По словам экспертов, наиболее уязвимым местом в автомобильном кондиционере является испаритель. При работе он охлаждается, в результате чего на его поверхности образуется конденсат. Когда к влаге добавляются пыль, частицы органики, остатки листьев, пыльца и грязь, появляется стойкий запах, а система начинает работать как накопитель вредных отходов.

«В загрязненной системе вентиляции и кондиционирования могут накапливаться аллергены плесневых грибов. По данным документов EAACI по аллергенам грибов, чаще всего на испарителе и фильтрах обнаруживаются Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium. Кроме того, в салоне могут присутствовать аллергены клещей домашней пыли: сами клещи в воздуховодах обычно не живут, но их фекальные частицы и фрагменты тел накапливаются в пыли фильтров и обивки», — подчеркнула Москаева.

Врач предупредила, что при использовании системы вентиляции высохший аллергенный материал начинает подниматься в воздух.

По словам специалистов, неприятный запах становится первым признаком, указывающим на проблемы с кондиционером в машине. Причем обращать внимание следует не только на резкий и очевидный, но и на легкий «подвальный» оттенок, появляющийся на первые несколько секунд после запуска вентилятора. Другим сигналом является слабый поток воздуха из дефлекторов. Кроме того, на наличии проблемы указывают стекла, которые начали запотевать быстрее обычного.

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