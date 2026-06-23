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Автомобили

Водителям рассказали, как подготовить машину к дальней поездке с тяжелым багажом

Автоэксперт Петров: машину важно проверить перед дальней поездкой с багажом
Shutterstock/FOTODOM

Перед длительной поездкой с тяжелым багажом важно подготовить автомобиль и провести комплексную проверку его технического состояния. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, прежде всего стоит осмотреть колеса и ходовую часть машины, на которые ложится основной вес.

«Перед поездкой важно обеспечить правильное давление в шинах в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Также стоит оценить состояние подвески, тормозной системы и в целом провести технический осмотр на предмет отсутствия каких-либо повреждений», — пояснил Петров.

Кроме того, важно не забывать про аэродинамические изменения при использовании внешних багажных систем, поскольку это будет влиять на работу агрегатов. В случае неправильного распределения массы груза может произойти ускоренный износ узлов. Груз внутри салона важно хорошо зафиксировать, чтобы вещи не мешали во время поездки, добавил эксперт.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого рассказал «Газете.Ru», что летом автомобиль сталкивается с повышенными нагрузками из-за жары, пробок и длительных поездок. Высокая температура воздуха влияет на систему охлаждения, двигатель, аккумулятор и шины. Даже исправный автомобиль в таких условиях работает в более напряженном режиме.

Ранее сообщалось, что короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом.

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