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Автомобили

Родственник Toyota: в Белоруссии появился кроссовер за 1,6 млн рублей

GAC выходит на рынок Белоруссии с моделью Aion i60 EV за 1,6 млн рублей
GAC

В Белоруссии стартуют продажи автомобилей китайской марки GAC. Как стало известно «Газете.Ru», первой моделью станет семейный электрокроссовер GAC Aion i60 EV.

GAC Aion i60 EV будет представлен в трех версиях: Standard 530, Advanced 530 и Advanced 650. За базовый вариант дилеры будут просить 61 тыс. белорусских рублей, то есть 1,6 млн российских рублей.

Модель является ближайшим родственником Toyota bZ3X: уних общая плафторма, силовая структура кузов и многое другое. Размеры достигают 4685 мм в длину, 1854 мм в ширину и 1660 мм в высоту, колесная база — 2775 мм.

В стартовой версии кроссовер оснащен единственным мотором мощностью 204 и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 58,4 кВт·ч, с которым запас хода по стандарту CLTC составляет 530 км.

До этого в Казахстане стартовали продажи седанов Chery Arrizo 8 2026 модельного года. Обновленный вариант отличается от дореформенного оформлением бамперов светотехникой, а также иным салоном, где главное место занимает тачскрин диагональю 15,6 дюйма. Стоимость новинки, как выяснила «Газета.Ru», составит 9,7 млн тенге, то есть 1,5 млн рублей.

Модель можно считать одноклассником Toyota Camry. У рестайлингового седана базовым выступает 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., с которым работает 7-ступенчатый робот.

Ранее в продаже появилась сапожная мастерская с барной стойкой на базе старого автобуса.

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