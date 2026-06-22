В продаже появилась сапожная мастерская с барной стойкой на базе старого автобуса

Сапожную мастерскую из старого «Мерседеса» выставили на продажу за 900 тысяч рублей

В продаже появилась передвижная сапожная мастерская со встроенным баром. В основе машины лежит автобус Mercedes-Benz О309D 1982 года выпуска. Об этом сообщает журнал Motor.

Внутренние перегородки изготовлены из березового бруса, фанеры и металла. Вместо мастерской можно организовать спальню. Цена выставленного на продажу Mercedes-Benz 1982 года выпуска составляет 885 тыс. рублей.

Автомобиль оборудован барной стойкой, санузлом, четырьмя отопителями, генератором и инвертором. Для управления машиной нужны права категории D, но также есть возможность перевести транспортное средство в грузовую категорию C.

До этого россиянин сварил спальник для тягача ЗИЛ из крыш ВАЗ-2104, и это попало на фото.

Житель Ставропольского края оборудовал старый ЗИЛ большим спальником и теперь продает. При внимательном рассмотрении замены, что боковины спального модуля сварены из минимум двух крыш универсала ВАЗ-2104.

Выставленный на продажу экземпляр — 2000 года выпуска, а его пробег составляет 420 тыс. км. В основе проекта лежит редкий 3-осный седельный тягач ЗИЛ-6309. Заявленная стоимость грузовика составляет 550 тыс. рублей.

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