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Конкурент Camry: в Казахстане появился большой седан Chery за 1,5 млн рублей

Обновленный Chery Arrizo 8 будет стоить в Казахстане 1,5 млн рублей
Chery

В Казахстане стартовали продажи седанов Chery Arrizo 8 2026 модельного года. Обновленный вариант отличается от дореформенного оформлением бамперов светотехникой, а также иным салоном, где главное место занимает тачскрин диагональю 15,6 дюйма. Стоимость новинки, как выяснила «Газета.Ru», составит 9,7 млн тенге, то есть 1,5 млн рублей.

Модель можно считать одноклассником Toyota Camry. У рестайлингового седана базовым выступает 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., с которым работает 7-ступенчатый робот. Также доступен 197-сильный двигатель объемом 2,0 л, которому ассистирует классический 8-диапазонный «автомат» — этого исполнения не было в гамме до обновления.

В Китае стоимость базовой версии Chery Arrizo 8 составляет 112 тыс. юаней (1,2 млн рублей), а с учетом объявленных скидок автомобиль предлагается за 103 тыс. юаней (1,1 млн рублей). В России дорестайлинговая версия автомобиля с учетом прямого дисконта от представительства марки доступна покупателям за 2,8 млн рублей.

До этого в России рекордно подешевел седан BAIC U5 Plus.

Теперь стоимость модели варьируется от 1,99 до 2,15 млн рублей, тогда как ранее ценник составлял 2,38 – 2,48 млн рублей. Таким образом, базовая версия седана вновь опустилась ниже психологической отметки в 2 млн рублей.

Ранее звезда сериала «Непосредственно Каха» осталась без машины после заправки в Воронеже.

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