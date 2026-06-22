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Автомобили

Звезда сериала «Непосредственно Каха» осталась без машины после заправки в Воронеже

Kia звезды сериала «Непосредственно Каха» сломался после заправки на АЗС в Воронеже
artem_karokoz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда сериала «Непосредственно Каха» Артем Карокозян столкнулся с серьезной поломкой своего Kia Carnival после заправки на одной из воронежских АЗС. Как сообщает Telegram-канал Mash, актер залил в дизельный двигатель топливо, после чего автомобиль ушел в аварийный режим прямо на трассе.

По словам артиста, у южнокорейского минивэна заклинило турбину и вышел из строя сажевый фильтр, который задерживает до 90% токсичных твердых частиц. На аварийке Карокозян еле-еле добрался до Москвы и сразу отправился в сервис. Там ему объявили цену 250 тыс. рублей за ремонт.

Автомеханики после разбора автомобиля предположили, что причиной поломки могло стать некачественное топливо или масло. Часть специалистов уверена, что все дело в разбавленном дизеле, который мог повредить топливную систему и турбину.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

Ранее были названы автомобили, обслуживание которых подорожало больше всего за год.

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