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Автомобили

Названы автомобили, обслуживание которых подорожало больше всего за год

Средний чек на обслуживание Toyota Camry вырос на 30% за год
rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Средние чеки на обслуживание популярных в России автомобилей во втором квартале 2026 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли специалисты международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service и платформы «Авто.ру» в ходе совместного исследования.

Самый заметный скачок зафиксирован у Toyota Camry: средний чек увеличился на 30% — с 9,7 до 12,6 тыс. рублей. Почти такая же динамика у Lada 2114 (+25%) и Lada Granta (+23%). Lada Vesta подорожала в обслуживании на 12%.

Среди массовых иномарок лидирует Kia Rio — рост на 16% (с 9 до 10,5 тыс. рублей). Обслуживание кроссовера Volkswagen Tiguan стало дороже на 10%, а Hyundai Solaris — на 9% (до 10,7 тысячи рублей). Умеренный рост показали Ford Focus (+5%) и Skoda Octavia (+2%).

Единственная модель из топ-10 популярных автомобилей с пробегом, которая подешевела в обслуживании, — BMW 5-series. Чек снизился на 5% — с 15,4 до 14,7 тыс. рублей.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Ранее выяснилось, почему электромобили сложнее в обслуживании.

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