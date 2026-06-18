Последние секунды перед жестким кульбитом байкера попали на камеру

В Улан-Удэ на видео попало, как байкера отбросило в жестком ДТП

В Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня утром на проспекте 50-летия Октября произошло ДТП. Автомобиль Nissan X-Trail при выезде совершил столкновение с мотоциклом. От удара мотоцикл отбросило во встречную Toyota Camry», – говорится в публикации.

Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

До этого в Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее появилось первое видео с места фатального ДТП, в котором разворотило фуру.