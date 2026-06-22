В Воронеже скорректировали движение транспорта после атаки ВСУ

В левобережной части Воронежа временно скорректировано движение транспорта. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

По его словам, на участке Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова ограничили проезд автомобилей. В связи с этим маршрут № 38 будет следовать через улицу Обручева. При этом маршруты 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90 и другие начнут временно следовать по улицам Переверткина и Старых Большевиков.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили над территорией Воронежа несколько высокоскоростных воздушных целей. В результате пострадали три человека, один из них находился в тяжелом состоянии.

Помимо этого, в результате попытки атаки были повреждены фасады и остекление нескольких жилых домов, производственные объекты одного из предприятий, а также ряд автомобилей. В настоящее время информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.

Ранее в сети появилось видео предположительного применения ракеты «Бандероль».