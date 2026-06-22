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Автомобили

Будет суд: мужчина сжег чужой «Гелендваген» после дорожного конфликта

Во Владимире осудят рязанца, который из-за обиды сжег чужой «Гелендваген»
Прокуратура Владимирской области

Заместитель городского прокурора Владимира направил в Ленинский районный суд уголовное дело о поджоге внедорожника Mercedes-Benz G-Class стоимостью 26,5 млн рублей. Поджог совершил 45-летний житель Рязани из мести обидчику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

16 июля прошлого года обвиняемый двигался по автодороге «Гусь-Хрустальный-Владимир». В пути у него возник конфликт с водителем автомобиля Mercedes-AMG G 63, уточняет надзорное ведомство.

Решив отомстить обидчику, мужчина через несколько дней нашел внедорожник, молотком разбил стекло, залил в салон бензин, а также облил им капот и бросил внутрь кусок горящей ткани. Ущерб, причиненный собственнику «Гелендвагена», составил 26,5 млн рублей.

По ч. 2 ст. 167 УК РФ обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

До этого владивостокская таможня зафиксировала рекорд по ввозу автомобилей.

С января по май 2026 года дальневосточные таможни оформили ввоз 152,4 тыс. автомобилей для личного пользования — этот показатель на 22,8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Безусловным лидером среди стран-экспортеров остается Япония — оттуда ввезено более 138 тыс. автомобилей, что составляет 90,8% от общего объема. Из Южной Кореи поступило более 10 тыс. машин (6,6%), из Китая — около 4 тыс. (2,6%). Примечательно, что рост импорта сохраняется вопреки повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

Ранее марка Jeland раскрыла цену кроссовера Jeland J7 российской сборки.

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