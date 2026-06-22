Марка Jeland раскрыла цену кроссовера Jeland J7 российской сборки

Бренд Jeland раскрыл комплектации и цены своей новой модели — среднеразмерного кроссовера Jeland J7, сообщает пресс-служба компании.

Новинка будет доступна в двух комплектациях: «Комфорт» и «Престиж», причем вторая будет представлена с двумя вариантами привода — передним и полным. Все версии J7 оснащаются 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В переднеприводном исполнении двигатель развивает 150 л.с., в полноприводном — 186 л.с.

Рекомендованная цена кросссовера в версии «Комфорт» составит 2,8 млн рублей, а в комплектации «Престиж» с передним приводом — 3,0 млн рублей. Полноприводная модификация в исполнении «Престиж» стоит 3,3 млн рублей.

Среднеразмерный кроссовер Jeland J7 стал второй моделью марки после Jeland J6.

Просторный салон новинки должен предложить водителю и пассажирам премиальный уровень комфорта, обещает производитель. Сама машина внешне напоминает китайский Jaecoo J7.

Jeland — это российский автомобильный бренд, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство полного цикла Jeland J7 организовано на заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург).

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