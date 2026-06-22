Стало известно, когда закончится сильный ливень в Москве

ЦОДД: дождь с грозой в Москве продлится до конца дня

Сильный дождь, который 21 июня начался в Москве, закончится только вечером. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«В Москве местами идет дождь. Также возможны гроза и сильный ветер. Будьте внимательны на дорогах. По прогнозам синоптиков, непогода в городе сохранится до конца дня», — сообщает канал.

Мокрый асфальт увеличивает тормозной путь, снижает видимость и делает управление автомобилем менее предсказуемым, отметили в Дептрансе. Чтобы избежать неприятностей, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил.

Прежде всего, стоит отказаться от резких движений — никаких рывков рулем или резких ускорений. Скорость лучше снизить на 10–20 км/ч, а дистанцию до впереди идущей машины увеличить. Это даст дополнительное время на реакцию в случае неожиданной остановки.

Особое внимание — на мостах, эстакадах, спусках и подъемах. В этих местах риск аквапланирования особенно высок, так как вода скапливается быстрее. И конечно, приближаясь к пешеходным переходам, сбрасывайте скорость заранее — в дождь пешеходов видно хуже, и они могут появиться на дороге внезапно.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в июле температура в столице будет примерно соответствовать климатической норме. Синоптик уточнила, что ночью она составит +11...16°C, а днем — +21...26°C. При этом Паршина не исключила похолоданий до +17...22°C в отдельные дни.

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