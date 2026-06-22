Гигантская автомобильная пробка образовалась перед Крымским мостом

На подъезде к Крымскому мосту скопилась очередь из 630 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 380 транспортных средств. Время ожидания более часа», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что проезд по Крымскому мосту решили закрыть второй раз за день.

15 июня арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В МИД РФ назвали требование о демонтаже переправы абсурдным и циничным, отметив, что само его заявление показало бесчеловечную сущность Киева, который до сих пор стремится наказать крымчан за их выбор в пользу России.

Единственный эпизод, по которому арбитраж сделал замечание, касается сроков проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве моста, отметили в ведомстве. По мнению суда, экологическая экспертиза была проведена в сжатые сроки.

Ранее министр обороны Украины захотел превратить Крым в «остров».