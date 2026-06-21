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Автомобили

Перед Крымским мостом образовалась огромная пробка

Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 700 автомобилей
Телеграм-канал «КерчьИНФО» ️

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилась очередь из 700 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным канала, время ожидания на ручной досмотр составляет около двух часов. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено с 00:44. Ограничения продлились до 10:04 по московскому времени.

До этого ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил, что участок Крымской железной дороги останется закрытым еще два дня. 21 и 22 июня поезда «Таврия» будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь Южная. Пассажиров туда и обратно доставят на автобусах. Это касается и поездов, которые с 10 июня должны следовать до Симферополя и Севастополя. Продление закрытия участка связано с решением владельца инфраструктуры.

Ранее в Крыму остановили продажу топлива.

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