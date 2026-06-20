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Автомобили

Россия заняла второе место в мире по закупкам китайских легковых авто

РИА Новости: импорт легковых автомобилей из КНР в РФ за год вырос в четыре раза
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию в мае достигли $1,33 млрд — это максимум с октября прошлого года и почти в четыре раза больше, чем год назад. Такую динамику зафиксировала китайская таможня, данные которой изучило РИА Новости.

По итогам прошлого месяца Россия переместилась на вторую строчку в рейтинге крупнейших импортеров китайских легковых машин, пропустив вперед только Бразилию ($1,38 млрд). Замыкают первую пятерку Австралия ($1,14 млрд), Великобритания ($745 млн) и Бельгия ($613 млн).

Майский прирост экспорта автомобилей производства КНР в Россию составил 26% по сравнению с апрелем. За первые пять месяцев 2026 года суммарный объем поставок в Россию оказался вдвое выше, чем за аналогичный временной период 2025 года.

Совокупный объем экспорта легкового автотранспорта из Китая во все страны мира за май достиг $13,59 млрд против $12,97 млрд в апреле.

В самой России в мае был достигнут рекордный объем вторичного рынка китайских автомобилей: в годовом выражении продажи машин из КНР с пробегом увеличились на 40%. Автоэксперты связывают эту тенденцию с крепким рублем и развитием программ трейд-ин от дистрибьюторов китайских брендов.

Ранее стало известно, почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей.

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