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Автомобили

В России установлен новый рекорд по продаже китайских авто с пробегом

Продажи китайских автомобилей с пробегом в РФ выросли на 40%
Chery

В мае 2026 года вторичный рынок китайских автомобилей в России продемонстрировал значительный рост: продажи машин с пробегом увеличились на 40% в годовом выражении, достигнув 33,2 тысячи единиц. Такую статистику ТАСС привел Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга».

Самой востребованной маркой среди подержанных китайских авто стала Chery — 6,2 тысячи перерегистраций. Следом идут Geely (5,8 тыс.) и Haval (4,9 тыс.). В десятку также вошли Changan, Exeed, Lifan, Omoda, Jaecoo, Great Wall и Jetour. Общий объем всего вторичного рынка России в мае составил 534 тысячи сделок — на 4% больше, чем год назад. Традиционно лидируют японские бренды (27% рынка), далее следуют отечественные автомобили (25%), немецкие и корейские марки (по 13%).

По словам эксперта, если курс рубля останется стабильным, в июне продажи подержанных китайских машин могут вырасти до 35–36 тысяч единиц. Этому будет способствовать активная программа трейд-ин от дистрибьюторов китайских брендов.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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