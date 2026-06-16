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Автомобили

Стало известно, почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей

Автоэксперт Лисовская: у китайских авто «вагон глюков», а запчасти ждут месяцами
Виталий Аньков/РИА Новости

Рост продаж европейских и японских автомобильных брендов в России связан в том числе с тем, что российские водители устали от китайских машин и многомесячного ожидания запчастей. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала автоблогер и эксперт Елена Лисовская.

«Когда доходит дело до обслуживания, люди ждут запчасти месяцами. Машины стали недешевыми, при этом глюков по электрике просто вагон», — рассказала Лисовская.

Она отметила, что сейчас существует множество сервисов, в том числе неофициальных, которые хотят зарабатывать на автомобилях ушедших из России брендов.

«Аутлендеры», «Мазды», «Кашкаи» у нас уже известны, по технике примерно все то же самое. Просто другие каталожные номера, но сервисы уже научились решать эти проблемы. Машина распространенная, люди не боятся ее брать, потому что у них нет каких-то больших проблем, чем у дилера с китайскими автомобилями, которые продаются официально», — пояснила эксперт. При этом, по словам Лисовской, с доставкой запчастей на модели, ранее не представленные в России, могут быть задержки.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в России 4 бренда изменили цены на свои автомобили.

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