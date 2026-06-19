Lada kalina с людьми в салоне разворотило в фатальном ДТП

В Татарстане Lada Kalina разворотило в момент жесткой аварии с большегрузом

В Татарстане Lada Kalina разбилась, врезавшись в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Предварительно, водитель «Лады Калины» не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком «Фотон», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла, проломлена крыша. По данным канала, в результате ДТП двое взрослых и годовалый ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратуры.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

Ранее на видео попало, как иномарка влетела толпу пешеходов в Петербурге.