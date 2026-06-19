На видео попало, как иномарка влетела толпу пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге Hyundai влетел в пешеходов. Момент ДТП опубликовал Telegram-канал «78. Новости».

Уличная камера запечатлела инцидент. На записи заметно, как иномарка на скорости влетает в людей, которые стоят на пешеходном переходе и ждут разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел днем 18 июня. В результате аварии пострадали двое пешеходов: одного госпитализировали в тяжелом состоянии, второго в— легком.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у машины смят кузов, полностью разбит бампер и капот, при этом автомобильные детали разбросаны по сторонам. Прибывшие медики госпитализировали водителя Hyundai в тяжелом состоянии.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

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