В Москве легковушка вылетела на встречку и протаранила автобус с людьми

На северо-востоке Москвы автобус с пассажирами разбился в ДТП с легковушкой

На северо-востоке Москвы легковая машина вылетела на встречную полосу и протаранила автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водитель иномарки не справился с управлением на Костромской улице и столкнулся с автобусом маршрута №618 перед остановкой «Детская поликлиника» в сторону метро «Бибирево»», – говорится в публикации.

По словам очевидцев, в результате аварии у автобуса треснуло лобовое стекло, а у автомобиля – отлетело колесо. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

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